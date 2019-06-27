Kazada ölen kız kardeşler son yolculuklarına uğurlandı

Konya'da, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren kız kardeşler, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde defnedildi.

Kadınhanı ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada yaşamını yitiren Beyzanur (20) ve Zeynep (11) Gürel'in cenazeleri, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinden alınarak Hacıyahya Mahallesi'ndeki dede evine getirildi.

Cenazeler, helallik alınmasının ardından Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ne götürüldü.

Kız kardeşlerin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hallar Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye kız kardeşlerinin yakınlarının yanı sıra Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Gümüşhacıköy Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yekli ile vatandaşlar katıldı.

Beyzanur Gürel'in tıp fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Çanakkale'den akraba ziyaretinden dönen Gürel ailesinin bulunduğu otomobilin dün, Konya'nın Kadınhanı ilçesinde devrilmesi sonucu Beyzanur ve Zeynep Gürel yaşamını yitirmiş, babaları İbrahim ve anneleri Ayşe Gürel ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA