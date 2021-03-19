Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi

Bursa'da kontrolden çıkarak bir fabrika duvarına çarpan lüks aracın içinde sıkışan genç iş insanı yaşamını kaybetti. Olayı yaralı olarak atlatan karısı ise eşinin öldüğüne inanmayıp sinir krizi geçirdi. Kadının eşinin ayaklarına sarılıp bırakmak istemediğine dair görüntüler yürekleri dağladı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara Karayolu Babasultan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden işadamı Muhittin Ülger'in kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Takla atıp, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bir fabrikanın duvara çarptı. Ülger, hurdaya dönen otomobilde sıkışarak, hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ülger'in otomobilde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Acı haberi alarak, kaza yerine gelen Muhittin Ülger'in eşi Gülay Ülger sinir krizi geçirdi.

EŞİNİ KAYBETTİĞİNE İNANAMADI

Eşinin hayatını kaybettiğine inanmayan Gülay Ülger eşine sarılıp başında bekledi. Jandarma ve sağlık ekiplerin tüm ikna çabasına karşı genç kadın hayatını kaybeden eşinin ayaklarına sarılıp bırakmadı. Daha sonra ambulansa alınan genç kadın sakinleştirici yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Jandarma olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Muhittin Ülger'in cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Mobilya fabrikası bulunduğu öğrenilen Muhittin Ülger'in cenazesinin Trabzon'un Çaykara ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı