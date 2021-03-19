Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi

19.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:35

Bursa'da kontrolden çıkarak bir fabrika duvarına çarpan lüks aracın içinde sıkışan genç iş insanı yaşamını kaybetti. Olayı yaralı olarak atlatan karısı ise eşinin öldüğüne inanmayıp sinir krizi geçirdi. Kadının eşinin ayaklarına sarılıp bırakmak istemediğine dair görüntüler yürekleri dağladı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara Karayolu Babasultan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden işadamı Muhittin Ülger'in kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Takla atıp, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bir fabrikanın duvara çarptı. Ülger, hurdaya dönen otomobilde sıkışarak, hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ülger'in otomobilde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Acı haberi alarak, kaza yerine gelen Muhittin Ülger'in eşi Gülay Ülger sinir krizi geçirdi.

EŞİNİ KAYBETTİĞİNE İNANAMADI

Eşinin hayatını kaybettiğine inanmayan Gülay Ülger eşine sarılıp başında bekledi. Jandarma ve sağlık ekiplerin tüm ikna çabasına karşı genç kadın hayatını kaybeden eşinin ayaklarına sarılıp bırakmadı. Daha sonra ambulansa alınan genç kadın sakinleştirici yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Jandarma olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Muhittin Ülger'in cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Mobilya fabrikası bulunduğu öğrenilen Muhittin Ülger'in cenazesinin Trabzon'un Çaykara ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Kutlu Ünal Karaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:35:59. #1.15#
title