Kazada Ölen Babasının Elini Öpüp Helallik Istedi

Adana'da bir otomobil, karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarpıp ölmesine neden oldu. Babasının kazada öldüğünü gören kızı ise babasının elini öpüp helallik istedi. Edinilen bilgiye göre, olay, saat 23: 00 sıralarında Çukurova İlçesi'ne bağlı Belediye Evleri Mh., Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Cemil İba (62) isimli şahıs evine gitmek için kızının evinden ayrılıp yola çıktı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LH 5183 plakalı otomobil hızla İba'ya çarptı. Çarpan araç ise çarpmanın etkisiyle orta refüje çıktı.



Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ambulans ekipleri geldiğinde ise İba'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın çocukları olay yerine geldiğinde ise babalarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirip gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada Cemil İba'nın kızı, babasının elini öpüp helallik isterken oğlu ise kendisini yola atıp baygınlık geçirdi.



Bir görgü tanığı ise, "Araç çok hızlı geliyordu. Bizler fren sesini duyduk" diye konuştu. Cemil İba'nın cenazesi incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



(Umutcan İşledici / İHA)