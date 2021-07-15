Kazada ölen astsubay için askeri tören
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Kazada ölen astsubay için askeri tören

Kazada ölen astsubay için askeri tören
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 44 yaşındaki Astsubay Şaban Korkmaz, düzenlenen askeri töreninin ardından memleketine uğurlandı.

Afyonkarahisar'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 44 yaşındaki Astsubay Şaban Korkmaz, düzenlenen askeri töreninin ardından memleketine uğurlandı.

Kaza dün Yenice Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şaban Korkmaz (44) yönetimindeki 32 FR 589 plakalı otomobil, sürücüsünün belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Vacip Fidan'ın (59) kullandığı 64 AAD 012 plakalı tırın dorsesine çarparak kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Korkmaz'ın kullandığı araç, sonrasında Hamit Sarıçiçek (40) idaresindeki 03 HP 907 plakalı araçla çarpıştı. Ardından arkadan gelen 06 FG 5709, 35 AFL 371 ile 06 CAV 129 plakalı araçlarda kazaya karışınca ortalık adeta savaş alanına döndü. Toplamda 6 aracın karıştığı trafik kazasında sürücüler Korkmaz ve Sarıçiçek ile araçlarda bulunan Fatih Sarıçiçek, (23) Akın Sarıçiçek (11), Emrah Çelik (29) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Afyonkarahisar 8. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda Astsubay Korkmaz götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Astsubay Türk bayrağına sarılı tabutla memleketine gönderildi

Korkmaz'ın cansız bedeni Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda gerçekleştirilen otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Korkmaz için hastanede askeri tören düzenlendi. Törene İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ile askeri erkan ve yakınları katıldı. Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında cenaze aracına konularak defin edilmek üzere memleketi olan Isparta'nın Büyükkabaca beldesine gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden Korkmaz'ın evli ve iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kazada ölen astsubay için askeri tören
Kazada ölen astsubay için askeri tören

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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