Kazada ölen anne ve kızı toprağa verildi
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Kazada ölen anne ve kızı toprağa verildi

Kazada ölen anne ve kızı toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Haberler | Güncel

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde takla atan otomobilde hayatını kaybeden Gülten Okay (36) ile annesi Şenay Yıldırım (57), toprağa verildi.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde takla atan otomobilde hayatını kaybeden Gülten Okay (36) ile annesi Şenay Yıldırım (57), toprağa verildi.

Seydişehir'de oturan Gazi Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Taner Okay (36), dün ailesiyle birlikte, rahatsız olan eşi Gülten Okay'ı Konya'daki bir hastaneye götürmek için yola çıktı. Taner Okay yönetimindeki 42 EL 132 plakalı otomobil, saat 07.30 sıralarında Beyşehir- Konya karayolunun 1'inci kilometresine geldiğinde kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada, Gülten Okay ve annesi Şenay Yıldırım yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Taner Okay ile kayınpederi Erol Yıldırım (61) ve akrabası Levent Çevik (58), çağırılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Erol Yıldırım, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazada ölen Gülten Okay ile annesi Şenay Yıldırım'ın cenazeleri, Seydişehir ilçesi Kesecik Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Seydişehir'de oturan Gülten Okay'ın 50 günlük bebekleri ile 6 yaşındaki çocuklarını Beyşehir ilçesindeki yakınlarına bıraktıktan hemen sonra kaza geçirdikleri bildirildi.


Kazada ölen anne ve kızı toprağa verildi
Kazada ölen anne ve kızı toprağa verildi
Kazada ölen anne ve kızı toprağa verildi
Kazada ölen anne ve kızı toprağa verildi
Kazada ölen anne ve kızı toprağa verildi
Kazada ölen anne ve kızı toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

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