Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı
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Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı

13.10.2020 12:54 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:19

Tekirdağ'da geçtiğimiz gün meydana kazada hayatını kaybeden Recep Çetin'in, dolmuş parası olmadığı için yolda yürüdüğü öğrenilirken, yaşam hikayesi yürek burktu.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çerkezköy–Kapaklı yolu Yünsa Kavşağı'nda meydana gelen kazada, otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Recep Çetin (36), bir otomobilin kendine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. 36 yaşında 3 kız çocuğu babası adamın vefatının ardından ortaya çıkan hikayesi, göz dolduran cinstendi.

AYAĞINDAKİ RAHATSIZLIK NEDENİYLE KAÇAMADI

Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Çetin'in, Çerkezköy'de bir kahvehanede çalıştığı ve o gün cebinde dolmuş parası olmadığı için işten eve yürüyerek dönmek zorunda kaldığını öğrenildi. Ayrıca ayağında rahatsızlık olduğu da söylenen Çetin'in, muhtemelen bu rahatsızlık nedeniyle kazadan kaçamadığını ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazada ölen adamın hikayesi yürek burktu

ÖDENMEMİŞ FATURA BORÇLARI VAR

Bir süredir hayırseverlerin yardımı ile geçimini sağlayan Çetin'in, ölümünün ardından geriye 3 yetim ve ödenmemiş faturalar bıraktığı söylendi.

Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı
Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (4)
MUZ CUMHURİYETİ: EKONOMİ İYİ DİYEN DALLLLAMA EMBESİLLER İYİ OKUYUN BU HABERİ. . .
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DADAŞ: Devlet yetkilileri bu adamın ailesine ulaşıp tüm ihtiyaçlarını gidermesi gerekir.Allah rahmet eylesin.Garibin halinden anlayan yok
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EROL MEHMET YILDIZ: Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Devlet ailesine sahip çıkmalı. Artık milletimize emanet ailesi :((((
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