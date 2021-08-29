Kazada ölen 4 kişi için DNA testi yapılacak
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Kazada ölen 4 kişi için DNA testi yapılacak

Kazada ölen 4 kişi için DNA testi yapılacak
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

Aydın Otoyolu Selatin Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasının alev alan otomobilde yaşamını yitiren 4 kişi için savcı DNA testi yapılmasını istedi.

Aydın Otoyolu Selatin Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasının alev alan otomobilde yaşamını yitiren 4 kişi için savcı DNA testi yapılmasını istedi. 

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu 75'inci Yıl Selatin Tüneli girişinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden, Emre Söylemez'in (26) kullandığı 10 CEK 93 plakalı otomobile, tünel girdikten sonra arkadan gelen Murat Aslan yönetimindeki 35 AE 2020 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. 112 sağlık ekipleri, yanan otomobildeki Fatma Söylemez (47), eşi Hüseyin Söylemez (53), kızı Minel Söylemez (21) ve yakını Emir Gezici'nin (10) yanarak, yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Emre Söylemez ile Murat Aslan ise hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren iki yaralıdan Söylemez'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaşamını yitiren 4 kişinin cesetleri ise savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Savcı, bu sabah otopsisi yapılan 4 kişinin, cesetlerin yandığı için tanınamayacak durumda olması nedeniyle DNA testi yapılmasını istedi. Yakınlarından DNA testi için örnek alındıktan sonra işlemlerin tamamlanacağı, cenazelerin teslim edileceği öğrenildi.


Kazada ölen 4 kişi için DNA testi yapılacak
Kazada ölen 4 kişi için DNA testi yapılacak
Kazada ölen 4 kişi için DNA testi yapılacak
Kazada ölen 4 kişi için DNA testi yapılacak
Kazada ölen 4 kişi için DNA testi yapılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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