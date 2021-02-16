Kazada kulağı kopan sürücü, aracını bırakmak istemedi! Ambulansa binmemek için direndi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kazada kulağı kopan sürücü, aracını bırakmak istemedi! Ambulansa binmemek için direndi

16.02.2021 14:08 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:11

Antalya'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsünün kulağı koptu. Yaralı sürücü aracının başından ayrılmak istemezken, ambulansa binmemek için uzun süre direndi. Daha sonra zorla bindirildiği ambulans ile hastaneye götürülen sürücünün kulağı dikildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesine çıkmakta olan sürücüsü belirlenemeyen lüks otomobil, Manavgat Belediyesi istikametine seyir halindeki Nurettin Tekin'in kullandığı kamyonete çarptı. Aşırı hızlı olduğu belirlenen otomobil, kamyonete çarptıktan sonra yolun karşısındaki bahçenin istinat duvarına çarparak durabildi.

Kazada kulağı kopan araç sürücüsü, aracını bırakıp ambulansa binmemek için direndi

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN KULAĞI KOPTU

Kazada, kamyonet sürücüsü Nurettin Tekin ve kamyonette yolcu olarak bulunan kardeşi Ramazan Tekin yaralandı. Kulağının yanı sıra yüzünden yaralanan kamyonet sürücüsü Nurettin Tekin, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin tüm çabalarına rağmen bindirildiği ambulanstan inerek aracının başına geldi. Tekin, polislerin olay yerine gelmelerinin ardından ambulansa tekrar bindirilerek hastaneye götürüldü. Kulağında kopma olduğu bildirilen Nurettin Tekin'in kulağı hastanede dikildi.

Kazada kulağı kopan araç sürücüsü, aracını bırakıp ambulansa binmemek için direndi

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Öte yandan kaza yapan otomobilin sürücüsü henüz belirlenemedi. Trafik ekipleri olay yerine geldiğinde aracın başında bulunan bir kişi kendisinin otomobilin sahibi olduğunu, otomobili bir arkadaşının emanet aldığını ve kendisinin kazayı duyunca geldiğini iddia etti. Şahıs, kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından ortadan kayboldu.

"DUVARIM SÜREKLİ YIKILIYOR"

Kaza yapan otomobilin çarpması sonucunda yıkılan duvarın sahibi Ali Demircioğlu, kavşakta sürücülerin dikkatsizliği sonucu sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, "Sık sık bahçe duvarımız yıkılıyor. Duvar olmasa araçlar evimizin içine kadar girecek. Yetkililerden buraya bir önlem almalarını istiyoruz" dedi.

Kazada kulağı kopan sürücü, aracını bırakmak istemedi! Ambulansa binmemek için direndi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Mustafa Sandal Hüner Coşkuner
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Pkk Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kazada kulağı kopan sürücü, aracını bırakmak istemedi! Ambulansa binmemek için direndi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 15:11:13. #1.15#
title