Kazada kulağı kopan sürücü, aracını bırakmak istemedi! Ambulansa binmemek için direndi

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Antalya'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsünün kulağı koptu. Yaralı sürücü aracının başından ayrılmak istemezken, ambulansa binmemek için uzun süre direndi. Daha sonra zorla bindirildiği ambulans ile hastaneye götürülen sürücünün kulağı dikildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesine çıkmakta olan sürücüsü belirlenemeyen lüks otomobil, Manavgat Belediyesi istikametine seyir halindeki Nurettin Tekin'in kullandığı kamyonete çarptı. Aşırı hızlı olduğu belirlenen otomobil, kamyonete çarptıktan sonra yolun karşısındaki bahçenin istinat duvarına çarparak durabildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN KULAĞI KOPTU

Kazada, kamyonet sürücüsü Nurettin Tekin ve kamyonette yolcu olarak bulunan kardeşi Ramazan Tekin yaralandı. Kulağının yanı sıra yüzünden yaralanan kamyonet sürücüsü Nurettin Tekin, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin tüm çabalarına rağmen bindirildiği ambulanstan inerek aracının başına geldi. Tekin, polislerin olay yerine gelmelerinin ardından ambulansa tekrar bindirilerek hastaneye götürüldü. Kulağında kopma olduğu bildirilen Nurettin Tekin'in kulağı hastanede dikildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Öte yandan kaza yapan otomobilin sürücüsü henüz belirlenemedi. Trafik ekipleri olay yerine geldiğinde aracın başında bulunan bir kişi kendisinin otomobilin sahibi olduğunu, otomobili bir arkadaşının emanet aldığını ve kendisinin kazayı duyunca geldiğini iddia etti. Şahıs, kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından ortadan kayboldu.

"DUVARIM SÜREKLİ YIKILIYOR"

Kaza yapan otomobilin çarpması sonucunda yıkılan duvarın sahibi Ali Demircioğlu, kavşakta sürücülerin dikkatsizliği sonucu sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, "Sık sık bahçe duvarımız yıkılıyor. Duvar olmasa araçlar evimizin içine kadar girecek. Yetkililerden buraya bir önlem almalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı