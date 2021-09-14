KAZADA KISIR KALAN KÖPEĞİN VETERİNER MASRAFLARINI SİGORTA ŞİRKETİ KARŞILADI

ORDU'da, 'Zera' isimli 9 aylık Belçika kurdu dişi köpek, bir otomobilin çarpması sonucu yavrulama eylemini kaybedip, kısır kaldı. Arka bacağı da kırılan ve bundan sonraki yaşamını aksayarak geçirecek köpeğin 4 bin TL'lik veteriner masrafı, ona çarpan sürücünün sigorta şirketi tarafından karşılandı. Köpeğin sahibi Emrah Türkcan (25), "Kazanın ardından çok üzüldüm ama en azından hala hayatta olmasıyla avunuyorum" dedi.

Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, geçen 21 Nisan'da, 15.30 sıralarında, Z.K.'nİn kullandığı 06 YP 801 plakalı otomobil, TOKİ evleri yönüne seyir halindeyken, kulübesinden çıkan 'Zera' isimli 9 aylık köpeğe çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen trafik polisleri, tuttukları raporda Z.K.'yİ aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamaktan kusurlu buldu.

'BENİM İÇİN ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ'

Köpeğin sahibi Emrah Türkcan, kazanın ardından karşı tarafın suçunu kabul ettiğini belirtip, "Kazadan sonra köpeğimi veteriner kliniğine götürdüm. Yapılan muayenede köpeğimin bacağı kırıldığı öğrendim. Hemen ameliyata alındı. Bu ilk ameliyatın üzerinden belli bir süre geçtikten sonra ikinci bir ameliyat daha gerçekleştirildi. Köpeğimin artık hamile kalamayacağını ve yavrulama özelliğinin kaybolduğunu ve hayatına topal olarak devam edeceğini, iyileşmesinin mümkün olmadığını öğrendim. Çok üzüldüm, ama en azından hala hayatta olmasıyla avunuyorum. Benim için çok zor bir süreçti" dedi.

'GENELDE MAĞDURUN ZARARLARI TAM ANLAMIYLA KARŞILANMIYOR'

Türkcan'ın avukatı Hakan Kahraman, "Kazadan sonra sigorta şirketi müvekkilime 1852 TL'lik bir ödeme gerçekleştirdi. Yaptığı tedavi masrafları daha fazla tutmuştu ve zararı tam anlamıyla karşılanmamıştı. Ona, ilgili tüm haklarını sürücünün sahip olduğu zorunlu mali mesuliyet sigortasından alabileceğini söyledim. İlk olarak kusurlu araç sürücüsünün sigortasına başvuru yaptık. Sigortanın 15 günlük cevap verme süresi bulunuyor. Bu süreçte sigorta cevap verebilir yahut cevap vermeden bu süreyi geçirebilir. Genelde sigorta şirketleri mağdurların zararlarını tam anlamıyla karşılamamaktadır. Sigorta şirketine başvurudan sonra Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru yaptık ve bilirkişi raporu düzenlendi. Köpekle ilgili çıkan kararda 4 bin TL'lik tedavi masraflarının müvekkilime ödenmesi kararlaştırıldı. Her ne kadar köpek bundan sonra hayatına aksayarak devam etmek zorunda kalsa da böylece tedavi masrafları karşılanmış oldu" diye konuştu.