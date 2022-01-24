Kazada hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri dersliklerde yaşayacak - Haberler
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Kazada hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri dersliklerde yaşayacak

Kazada hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri dersliklerde yaşayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde 2 dersliğe, midibüs kazasında hayatını kaybeden 2 öğrencinin isimleri verildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde 2 dersliğe, midibüs kazasında hayatını kaybeden 2 öğrencinin isimleri verildi.

5 Ocak'ta Hacılar ilçesi Erenler Caddesi üzerinde meydana gelen midibüs kazasında hayatlarını kaybeden ERÜ öğrencileri Hilal Sıkar ve Kürşad Samed Özçine'nin isimleri Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi dersliklerine verildi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erciyes Dağı dönüş yolunda yaşanılan elim trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden üniversitemiz öğrencileri Hilal ve Kürşad Samed'in isimleri Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz dersliklerinde yaşayacak makamları cennet olsun" dedi. - KAYSERİ

Kazada hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri dersliklerde yaşayacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık, Midibüs, Uzay, Yerel, Haber

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