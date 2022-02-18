Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi - Haberler
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Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

Edirne'de önüne çıkan köpek çıkınca motosikletinin hakimiyetini kaybeden ve bariyerlere çarparak yaşamını yitiren iş insanı Nihat Değer, toprağa verildi.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de önüne çıkan köpek çıkınca motosikletinin hakimiyetini kaybeden ve bariyerlere çarparak yaşamını yitiren iş insanı Nihat Değer, toprağa verildi.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Yolageldi köyü yakınlarında motosikletiyle seyir halinde olan iş insanı Nihat Değer, önüne köpeğin çıkması sonucu kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Değer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Endeğer İnşaat Firması Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Değer için cuma namazı sonrası Edirne'nin Havsa ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Değer, kılınan cenaze namazının ardından Edirne yeni mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Değer'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - EDİRNE

Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Edirne, Cenaze, Köpek, Yerel, Haberler

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