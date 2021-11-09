Son dakika... Kazada ölen AK Parti Yeşilhisar Belediye Meclis Üyesi Çakır'ın cenazesi defnedildi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Ak Parti Yeşilhisar Belediye Meclis Üyesi Bayram Çakır'ın cenazesi toprağa verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Derbentbaşı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çakır'ın cenazesi defnedildi.

Cenazede Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çakır ailesine taziyelerini ileterek, acılarını paylaştı.

Çakır'ın sevdikleri ve takdir ettikleri bir kardeşleri olduğunu belirten Büyükkılıç, "Burada değerli hocalarımız var, her canlı ölümü tadacaktır, buna şüphe yok elbette ki ama işte böyle bir gönlümüze, içimize sinmediği bir kaza ile gidiyor olması hepimizi ayrı bir kedere boğdu. Allah'tan ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine, Çakır'ın ailesi ve yakınları ile AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve ilçe sakinleri katıldı.