Düzce'de feci kaza! Eşyaların altında kalan çocuklar ağlayınca fark edildi
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Düzce'de feci kaza! Eşyaların altında kalan çocuklar ağlayınca fark edildi

21.11.2020 06:54 | Son Güncelleme: 21.11.2020 07:54

Düzce'de TEM otoyolunda minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada aracın içerisinde eşyaların altında kalan 2 çocuk ağlayınca fark edilerek kurtarıldı.

Düzce'de TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde sabaha karşı meydana gelen kazada alınan ilk bilgilere göre, İstanbul istikametine ilerleyen Muhammet Sezer idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Muhammet Sezer, Gülseven Sezer, Ali Osman Kaplan, Ali Sezer, Sümeyye Cengiz, Ömer Asaf Cengiz ve Saliha Cengiz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇOCUKLAR AĞLAYINCA FARK EDİLDİ

Kaza sırasında araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Minibüs içerisinde eşyaların altında kalan Ömer Asaf Cengiz (6) ile Sümeyye Cengiz (5) ise kurtarma çalışmaları sırasında ağlamaya başlayınca fark edilerek araçtan çıkarıldı.

Düzce'de feci kaza! Eşyaların altında kalan çocuklar ağlayınca fark edildi

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de feci kaza! Eşyaların altında kalan çocuklar ağlayınca fark edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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