Kazada engelli kalan kızı için 20 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
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Kazada engelli kalan kızı için 20 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

Kazada engelli kalan kızı için 20 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde Demirpolat ailesi, 20 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yüzde 90 engelli kalan ve 2015 yılında 19 yaşındayken hayatını kaybeden kızları Hediye Demirpolat için hukuk mücadelesini sürdürüyor.

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde Demirpolat ailesi, 20 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yüzde 90 engelli kalan ve 2015 yılında 19 yaşındayken hayatını kaybeden kızları Hediye Demirpolat için hukuk mücadelesini sürdürüyor. 89 duruşma yapılıp 4 kez karar verilen ve bozulan, 3 savcı, 19 hakimin baktığı dava dosyasında 24 bin lira mahkeme masrafı üzerine kalan, evine haciz gelen Alican Demirpolat, son alarak verilen bin 210 lira tazminata da tepki gösterdi. Ömrünün büyük bölümünü adliye koridorlarında geçiren Demirpolat, kızı için mücadeleyi bırakmayacağını söyledi.

Buharkent'te oturan evli ve 7 çocuk babası, inşaat işçisi Alican Demirpolat'ın en küçük çocuğu Hediye'ye, 14 Mayıs 2001'de evlerinin önünde oynarken otomobil çarptı. O dönem 5 yaşında olan Hediye Demirpolat, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin travması geçirdiği belirlenen Hediye Demirpolat, yüzde 90 bedensel ve zihinsel engelli kaldı. Sürücü Halil Yalçınkaya hakkında Kuyucak Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bir yıl süren dava sonunda Yalçınkaya beraat etti.

Bu davanın ardından Demirpolat ailesi, kızlarının engelli kalmasına neden olan otomobil sürücüsü Halil Yalçınkaya hakkında 200 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.Kuyucak'ta açılan dava dosyası, ilçedeki mahkeme kapatılınca Nazilli 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi. Dava sürecinde Alican Demirpolat, evine 45 kilometre mesafedeki mahkemede görülen duruşmalara, kızını sırtına götürdü. Dava sürecinde 89 duruşma yapıldı, 3 savcı, 19 hakim değişti, Adli Tıp Kurum'undan 3 ayrı rapor alındı, 706 sayfalık rapor hazırlandı, 4 kez verilen karar bozularak dosya mahkemeye tekrar döndü. 2012 yılında Alican Demirpolat, davanın hakimiyle tartıştığı için 75 gün hapis cezası yattı. 2015'te Hediye Demirpolat, 19 yaşındayken yaşamını yitirdi.Dava, Hediye Demirpolat'ın ölümünden 4 yıl sonra 2019 yılı ağustos ayında sonuçlandı; Alican Demirpolat'ın 24 bin lira tutarındaki mahkeme masraflarını ödemesi istendi. Bu parayı ödemediğinden evine haciz gelen Demirpolat'ın karara itiraz etmesiyle dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da ele alınan dosya için 2021 yılında verilen kararda, Hediye Demirpolat'ın ailesine 210 lira manevi, 1000 lira da maddi olmak üzere toplam bin 210 lira tazminat ödenmesine hükmedildi.'20 YILDIR ADALET ARIYORUM'Alican Demirpolat, 20 yıldır sürdürdüğü mücadelesinde yaşadıklarının kendisine ağır geldiğini, fakat kızı için bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini söyledi. Dava sürecinde kazayı yapan kişinin yakınları tarafından tehdit edildiğini, bilirkişi raporlarında akla uymayan şeylerle karşılaştığını ileri süren Demirpolat, tüm bunlara rağmen adalete olan inancında azalma olmadığını belirterek şunları söyledi: "Tazminat davası açtığım için çocuğuma çarpan kişinin adliyede görevli damadı beni çağırarak, tehditte bulundu. Sanıkla aynı soyadını taşıyan kişinin bilirkişi atanmasına karşı gelince hapis cezası aldım. 20 yıldan bu yana adliye koridorlarındayım. Davalı tarafın avukatlık masrafı olan 24 bin lirayı benim ödemem istendi, evime haciz geldi. En son çocuğum için bin 210 lira tazminata karar verildi. Ben çocuğum için 180 bin lira harcadım, bugünün parasıyla 1,5 milyon lirayı buluyor. Ben halen daha adalete güveniyorum, bir gün yerini bulacağına inancım tam."

Karara itiraz edeceğini bildiren Alican Demirpolat, sonuç alıncaya kadar davadan vazgeçmeyeceğini belirterek, konuyu gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne, hatta AİHM'e kadar taşıyacağını söyledi.


Kazada engelli kalan kızı için 20 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
Kazada engelli kalan kızı için 20 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
Kazada engelli kalan kızı için 20 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
Kazada engelli kalan kızı için 20 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
Kazada engelli kalan kızı için 20 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
Kazada engelli kalan kızı için 20 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
Kazada engelli kalan kızı için 20 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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