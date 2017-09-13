Kazada direksiyon başında can verdi

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı



AKSARAY - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Aksaray - Adana Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden Ahmet Raci D. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Aksaray'a 20 kilometre kamla tali yoldan çıkan Bayram Ali Turgut idaresindeki 68 BR 020 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 68 plakalı otomobil şarampole devrilirken, otomobilin sürücüsü olay yerinde direksiyon başında can verdi. Yabancı plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan Gülyan D. ise yaralı olarak ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza yerine gelen ölen sürücü Bayram Ali Turgut'un yakınları sinir krizi geçirdi. azada hayatını kaybeden sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.