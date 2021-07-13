KAZADA DEREDE KAYBOLAN 15 BİN DOLARIN BİN DOLARI BULUNDU
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KAZADA DEREDE KAYBOLAN 15 BİN DOLARIN BİN DOLARI BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Of ilçesinde dereye uçan kamyonda sürücü Bülent Kaşıkçı'ya ait olduğu iddia edilen ve kaybolan 15 bin dolar aranıyor.

TRABZON'un Of ilçesinde dereye uçan kamyonda sürücü Bülent Kaşıkçı'ya ait olduğu iddia edilen ve kaybolan 15 bin dolar aranıyor. Akış yönü değiştirilen derede yapılan arama çalışmalarının 4'üncü gününde toplamda bin dolara ulaşıldı.

Kaza, cumartesi günü sabah saatlerinde Of ilçesi Cumapazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir inşaat şirketinde çalışan Bülent Kaşıkçı yönetimindeki kamyon, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp Solaklı Deresi'ne uçtu. Kazada Kaşıkçı, kendi imkanları ile kamyondan çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 112 acil sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanındaki kendisine ait 15 bin doların kaybolduğunu söyleyen Bülent Kaşıkçı, uzun süre ambulansa binmedi, yaralı halde parayı aradı. Parayı bulamayan Bülent Kaşıkçı'nın kan kaybı artınca ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

1000 DOLARA ULAŞILDI

Kazada kaybolduğu belirtilen 15 bin dolar için arama çalışması sürüyor. Kazanın yaşandığı alanda derenin akış yönü iş makinesi ile değiştirilerek farklı bir yöne verildi. Suyu azalan dere yatağına girenler kayıp dolarları aradı. Aramalarda ilk gün 200, ikinci gün 500 ve bugünde 300 dolar olmak üzere 1000 dolara ulaşıldı.

'300 DOLAR BULDUM'

Arama çalışmalarına katılan mahalle sakinlerinden İsmail Sezgin, 'Ben derede taşın kenarına sıkışmış bir vaziyette 300 dolar buldum. Hemen karakola teslim ettim parayı. Aile paranın ufak bir kısmı bulunduğunu duyunca bile çok sevindi. Biz önce ihtimal vermemiştik o kadar paranın kaybolduğuna. Ama bulunca 'demek ki gerçekten para varmış derede' dedim? diye konuştu.

KAZADA DEREDE KAYBOLAN 15 BİN DOLARIN BİN DOLARI BULUNDU
KAZADA DEREDE KAYBOLAN 15 BİN DOLARIN BİN DOLARI BULUNDU
KAZADA DEREDE KAYBOLAN 15 BİN DOLARIN BİN DOLARI BULUNDU
KAZADA DEREDE KAYBOLAN 15 BİN DOLARIN BİN DOLARI BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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