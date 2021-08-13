Kazada, baba ve kızı yaralandı
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Kazada, baba ve kızı yaralandı

Kazada, baba ve kızı yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırla çarpışan otomobilde bulunan baba ile kızı yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırla çarpışan otomobilde bulunan baba ile kızı yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi mevkiinde meydana geldi. Y.Ç. idaresindeki 34 KF 6024 plakalı otomobil, R.T. yönetimindeki Ford marka 34 PV 9769 plakalı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Y.Ç. ve kızı B.Ç. ambulansla Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili incele başlattı. - MALATYA

Kazada, baba ve kızı yaralandı
Kazada, baba ve kızı yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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