Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti
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Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

17.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:39
Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

Isparta'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okudan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Isparta'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okudan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 15 Mart Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında İstanbul Caddesi ile 253. Cadde'nin kesiştiği Çünür Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezi istikametinden üniversite istikametine seyir halinde olan Salim M. idaresindeki 07 ANF 520 plakalı otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan Erbay B. yönetimindeki 07 LKL 27 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola yan yattı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Muhammed Emin Okudan, tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Okudan'ın Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti
Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti
Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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