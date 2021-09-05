Son dakika: Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
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Son dakika: Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi Sivas'ın Gürün ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi Sivas'ın Gürün ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu...

Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkinde meydana geldi. Malatya istikametinden Kayseri istikametine giden E.B. idaresinde 06 BJT 122 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Kazada sürücü ile N.B. ve E.B.yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 5 yaşındaki kız çocuğu ambulans helikopterle alınarak kent merkezinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
Son dakika: Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
Son dakika: Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
Son dakika: Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
Son dakika: Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
Son dakika: Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı

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