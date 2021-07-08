Son dakika haberi! Kaza yapan sürücüye yardım için durdular, kazaya karıştılar: 5 yaralı
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Son dakika haberi! Kaza yapan sürücüye yardım için durdular, kazaya karıştılar: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Beylikdüzü'nde bariyerlere vurarak kaza yapan otomobile yardım için duran ticari taksi ile motosiklete arkadan gelen başka bir araç çarptı.

Beylikdüzü'nde bariyerlere vurarak kaza yapan otomobile yardım için duran ticari taksi ile motosiklete arkadan gelen başka bir araç çarptı. 3 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 03.15 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu üzeri Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, Beylikdüzü'nden Avcılar istikametinde seyir halinde olan Sinan Doğan yönetimindeki 34 CCR 448 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere vurarak kaza yaptı. Arkasından gelen Gökhan Akyüz idaresindeki 34 TAN 69 plakalı taksi ile bir motosiklet sürücüsü kazayı görerek yardım etmek için emniyet şeridinde durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan Yunus Emre Çakır idaresindeki 06 TR 470 plakalı otomobil, kazaya yardım için emniyet şeridinde duran taksi ve motosiklete çarptı. Kazada, Sinan Doğan, Gökhan Akyüz, Yunus Emre Çakır, Çağatay Çetin ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü Nurullah Baysal, "Biz yardıma geldik araca. Arkada ilk başta taksi vardı, biz motosiklet ile buradaydık. Arkadan gelen araç taksiye vurdu, taksi de tekrar diğer öndeki arabaya vurdu. Araba da bizi sıkıştırdı orada. Biz yardım etmek amacıyla durmuştuk." diye konuştu.

Araç içerisinde sıkışan Sinan Doğan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olası yeni bir kazayı önlemek için trafik akışını bir süreliğine durdurdu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Kaza yapan sürücüye yardım için durdular, kazaya karıştılar: 5 yaralı
Son dakika haberi! Kaza yapan sürücüye yardım için durdular, kazaya karıştılar: 5 yaralı
Son dakika haberi! Kaza yapan sürücüye yardım için durdular, kazaya karıştılar: 5 yaralı
Son dakika haberi! Kaza yapan sürücüye yardım için durdular, kazaya karıştılar: 5 yaralı
Son dakika haberi! Kaza yapan sürücüye yardım için durdular, kazaya karıştılar: 5 yaralı
Son dakika haberi! Kaza yapan sürücüye yardım için durdular, kazaya karıştılar: 5 yaralı
Son dakika haberi! Kaza yapan sürücüye yardım için durdular, kazaya karıştılar: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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