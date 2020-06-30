Kaza yapan otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı Kaza yapan otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı Eskişehir'de, iki aracın çarpışması sonucu 1 otomobil kontrolden çıkıp sulama kanalına girerek ters döndü.

Kaza yapan otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, iki aracın çarpışması sonucu 1 otomobil kontrolden çıkıp sulama kanalına girerek ters döndü.

Edinilen bilgiye göre; olay Emek Mahallesi Ozan Sokakta yaşandı. Mustafa K. idaresindeki 01 EK 545 plakalı otomobil ile Emin K. yönetimindeki 26 DB 985 plakalı hafif ticari araç karşılıklı seyir esnasındayken çarpıştı. Yaşanan kazada, Mustafa K.'nın bulunduğu araç kontrolden çıkıp sulama kanalına girerek ters döndü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesiyle bölge gelen ekipler, yaralı sürücüye olay yerindeki ilk müdahale sonrası Eskişehir Şehir Hastanesine sevk etti.

Öte yandan sulama kanalında ters dönen otomobil 2 çekici yardımıyla çıkarılırken, sulama kanalı bariyerlerinin yetersiz kaldığını söyleyen vatandaşlar tepki gösterdi.

Kaynak: İHA