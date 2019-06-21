Kaza yapan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobille çarpışan LPG'li araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Hür Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mazlum Doğan T. idaresindeki 16 R 1196 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 54 YA 616 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Mazlum Doğan T. yaralanırken, 54 YA 616 plakalı otomobil, bir anda alevlere teslim oldu. LPG'li olan otomobilde yangın çıktığını da gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Mazlum Doğan T., hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise otomobilde çıkan yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA