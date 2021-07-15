Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
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Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı

Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alanya'dan Antalya Havalimanı istikametine turist taşıyan tur firması otobüsü bariyerlere çarptı.

Alanya'dan Antalya Havalimanı istikametine turist taşıyan tur firması otobüsü bariyerlere çarptı. Sağ tarafı tamamen hasar gören otobüsün kapıları açılmayınca turistler camı kırarak can havliyle kendilerini dışarıya attılar. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alanya'dan Antalya Havalimanına turist taşıyan 07 SE 780 plakalı tur otobüsü, Aksu üst geçidinde iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Otobüsün sağ tarafının tamamen hasar görmesi sonucu kapılar açılmayınca paniğe kapılan turistler, otobüsün camlarını kırarak kendilerini otobüsten dışarıya attılar. O anlar kameralara yansırken, kazanın gerçekleşme anını anlatan tur otobüsünün şoförü, telefonla konuşan sol taraftan gelen bir araç şoförünün kendisini sıkıştırdığını söyledi. Bunun üzerine sağdaki bariyerlere çarptığını ve otobüsün sağ tarafının tamamen hasar gördüğünü, turistlerin paniğe kapılarak camları kırıp aşağıya atladıklarını ifade etti. Görgü tanıklarının olayı 112 acil servisine haber vermesi sonucu bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi.

Otobüsten kendilerini dışarıya atan turistler korku dolu anlar yaşarken, yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk yardımları yapıldı. Can kaybının yaşanmadığı, hafif sıyrıklarla atlatılan kazada turistler başka araçlarla havalimanına gönderildi.

(Hilal Kara/İHA)

Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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