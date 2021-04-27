Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Çorum'da kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki bir otomobile ardından ise yaya kaldırımına çarptı.

Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ÇORUM - Çorum'da kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki bir otomobile ardından ise yaya kaldırımına çarptı. Kazanın ardından araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Gülabibey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zahide K.,(49)'nın kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki ticari bir araca çarptı sonrada yaya kaldırımına çıktı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan Zahide K. ve Vasfiye Ö.araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine ile olay yerine sağlık ekipleri ile İtfaiye kaza kırım ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması ile sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralı kadınlar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada da her iki araçta da büyük ölçüde maddi hasar meydana gelirken araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUGAY GÖKTÜRK