Kaza yapan aracın yangın tehlikesi ekipleri harekete geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaza yapan aracın yangın tehlikesi ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya - Haberler | 3. Sayfa

Kaza yapan aracın yangın tehlikesi ekipleri harekete geçirdi Burdur Tugay Kavşağı'nda yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce önündeki araca çarpan ardından refüje çıkarak durabilen otomobilde başlayan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Kaza yapan aracın yangın tehlikesi ekipleri harekete geçirdi

BURDUR - Burdur Tugay Kavşağı'nda yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce önündeki araca çarpan ardından refüje çıkarak durabilen otomobilde başlayan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Burdur Karasenir Mahallesi, Mustafa Şeref Bulvarı, Tugay Kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kaza, Antalya istikametinden gelen Uğur K.'nın kullandığı 07 KR 324 plakalı otomobilin yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Veli T.'nin kullandığı 32 AK 015 plakalı otomobile çarpması sonucu meydana geldi. Trafik ışıklarının yanında bulunan refüje çıkarak durabilen otomobil sürücüsü Uğur K., aracından yükselen dumanları görünce hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Uğur K., çevredekilerin de yardımıyla yangını büyümeden söndürdü. Yangının, refüje çıkan otomobilin motor kısmının düşmesi sonucu başladığı öğrenildi.

Kaza yapan aracın yangın tehlikesi ekipleri harekete geçirdi
Kaza yapan aracın yangın tehlikesi ekipleri harekete geçirdi
Kaza yapan aracın yangın tehlikesi ekipleri harekete geçirdi
Kaza yapan aracın yangın tehlikesi ekipleri harekete geçirdi
Kaza yapan aracın yangın tehlikesi ekipleri harekete geçirdi
Kaza yapan aracın yangın tehlikesi ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

23 yaşındaki Müzeyyen Koç'un ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı
23 yaşındaki Müzeyyen Koç'un ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Otobüsle araç kafa kafaya çarpıştı, feci kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı
Otobüsle araç kafa kafaya çarpıştı, feci kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı
Yanmak üzere olan yaşlı kadını, komşuları güçlükle evden çıkardı
Yanmak üzere olan yaşlı kadını, komşuları güçlükle evden çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Hande Erçel Selçuk Balcı Burcu Biricik
Spor Diego Rıza Çalımbay Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaza yapan aracın yangın tehlikesi ekipleri harekete geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 20:57:30. #1.14#

title