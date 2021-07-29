Kaza sonrası hastanın el ve ayaklarından yatağa bağlandığı iddiasına açıklama
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Kaza sonrası hastanın el ve ayaklarından yatağa bağlandığı iddiasına açıklama

Kaza sonrası hastanın el ve ayaklarından yatağa bağlandığı iddiasına açıklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA İl Sağlık Müdürlüğü'nden, Yılmaz C.'nin (50), motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede 3 gün boyunca elleri ve ayaklarından yatağa bağlı bekletildiği iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

MANİSA İl Sağlık Müdürlüğü'nden, Yılmaz C.'nin (50), motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede 3 gün boyunca elleri ve ayaklarından yatağa bağlı bekletildiği iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, hastada deliryum tablosu geliştiği belirtilerek, "Yapılan psikiyatri konsültasyonu sonucunda hastanın kendine zarar vermesinin engellenmesi amacıyla elleri kısıtlanmış olup hastada operasyon döneminde 2'nci basamak yoğun bakım ihtiyacı gerekçesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir" denildi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 34 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında Yılmaz C., kullandığı motosikletle kaza yaptı. Sol bacağında kırık bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yılmaz C., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yakınları, hastanede Yılmaz C.'nin hareket etmemesi için elleri ve ayaklarından bağlandığını ve 3 gün boyunca bu şekilde bekletildiğini öne sürdü. Yılmaz C'yi yatağa bağlı şekilde görüntüleyen kardeşi Hülya B. ve eniştesi Fuat B., hastane yönetiminden şikayetçi oldu.İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTIİl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Hastada deliryum tablosu geliştiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Trafik kazasına bağlı ortopedik problemi olan erkek hasta, ilçe hastanesinde yatırılmış ve ortopedi operasyonu planlanırken hastada deliryum tablosu gelişmesi üzerine operasyon ertelendi. Yapılan psikiyatri konsültasyonu sonucunda hastanın kendine zarar vermesinin engellenmesi amacıyla elleri kısıtlanmış olup hastada operasyon döneminde 2'nci basamak yoğun bakım ihtiyacı gerekçesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir" denildi.DELİRYUM NEDİR?

Deliryum, bilinçte bulanıklık, kendini bir şeylere odaklamada sorun yaşama, garip hayaller görme, etraftaki eşyaların şekil, yer değiştirdiğini görme ya da anlamsız öfkelenme, çevre bilincinin azalması ve kafa karışıklığı ile kendini gösteren geçici bir durum.


Kaza sonrası hastanın el ve ayaklarından yatağa bağlandığı iddiasına açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar
Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar
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