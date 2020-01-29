Kaza kurşunuyla ölen polis göz yaşlarıyla uğurlandı

29.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:47

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde 1 yıldır görev yapan ve önceki akşam evinde başından silahla vurulmuş olarak bulunan Harun Bozdağ, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Harun Bozdağı'ın ev arkadaşı C.M.'nin silahından çıkan kaza kurşunu ile öldüğü belirlendi.



2 arkadaşı ile birlikte İstanbul Üsküdar'daki evinde yaşayan ve önceki akşam evinde başından vurulmuş olarak bulunan 1 yıllık polis memuru Harun Bozdağ (25), memleketi olan Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi&nde son yolculuğuna uğurlandı. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan Harun Bozdağ'ın cenazesi önceki gün akşam saatlerinde Orhangazi'ye getirildi. Harun Bozdağ, Yeniköy Merkez Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip defnedildi.



Mesai arkadaşlarının omuzlarında taşındı



Harun Bozdağ'ın cenazesine Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Çalışkan, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Orhangazi Emniyet Müdürü Halis Erdoğan, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Genç polis memurunun na'şı Orhangazi Müftüsü Yusuf Tuna'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından tören kıtasının omuzlarında bir süre taşındı. Daha sonra İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden mesai arkadaşlarının cenazesine gelen polis memurları Harun Bozdağ'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıdı. Harun Bozdağ, Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. Necmi ve Asiye Bozdağ çiftinin tek oğulları olan Harun Bozdağ'ın cenazesinde baba Necmi Bozdağ taziyeleri kabul ederken, yakınları göz yaşlarına boğuldu.



Arkadaşının tabancasından çıkan kaza kurşunu ile öldü



Öte yandan 25 yaşındaki Harun Bozdağ'ın ölüm sebebi de belirlendi. Mustafa Yıldız ve C.M. isimli polis arkadaşları ile aynı evde yaşayan Harun Bozdağ'ın olay gecesi ev arkadaşı C.M.'nin silahından çıkan kaza kurşunu ile başından vurulduğu belirlendi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olayla alakalı tahkikatı sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA