Kayyumun yönettiği şirket, devlete 45 milyon vergi borcunu ödemedi

17.09.2019 18:37

FETÖ'den tutuklu yargılanan İBB eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın ortağı olduğu şirkete atanan kayyumun devlete 45 milyon TL vergi borcunun olduğu ortaya çıktı.

2016 yılında FETÖ'den tutuklanıp ortağı olduğu Aydınlı Grup'a kayyum atanan Ömer Faruk Kavurmacı adına avukatları Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Kayyum heyetinin şirketi kötü yönettiğine ve zarara uğrattığına dair haziran ayındaki 13. celsede dinlenen "kamu tanığı" beyanlarının sunulduğu başvuru dilekçesinde çalışanların maaşlarının banka kredisiyle çekilerek ödendiğini belirten Kavurmacı'nın avukatları, "Kayyum yönetimindeki şirket devlete biriken 45 milyon TL'lik vergi borcunu dahi ödememiştir" diyerek anayasanın 13 ve 35. maddeleri ile AI·HS Ek Protokol 1 Madde 1'de düzenlenen (Mülkiyet Hakkı, Hukuk Gu¨venligˆi ve Belirlilik I·lkesi) hakların ihlal edildiği iddiasında bulundu.

Haziran ayında görülen FETÖ'nün iş insanları yapılanması olan TUSKON davasında ise, TMSF'nin mahkemeye tanık olarak beyan ettiği Kavurmacı'nın ortağı olduğu Aydınlı Grup'un çalışanlarının ifadesi duruşmaya damga vurdu. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava dosyasında kayyumun şirketi yönetemediğine dair yer alan tanık ifadelerine göre şirketin devlete olan 45 milyon TL'lik borcu ödemediği ortaya çıktı.

İşte o ifadeler:

"ŞİRKETİN 45 MİLYON TL VERGİ BORCU VAR"

Muhasebe sorumlusu M.A.N: "Şirketin muhasebe sorumlusuyum. 15 senedir Aydınlı Grup'da muhasebe biriminde görev yapıyorum. Şirketin şu anda yaklaşık 45 milyon TL civarında bir borcu var. Kayyum öncesi şirketin gecikmiş bir vergi borcu yoktu." (Kayyum Yönetimine geçtikten sonraki finansal sorunlarına dair soruya verdiği cevap)

"17 MİLYON TL HARCANAN PROJEYİ İPTAL EDİP ZARAR OLUŞTURDULAR"

Yine şirkete ait devam eden projelere de tanık, "Projelerimiz İçerenköy A Plus Projesi iki bloklu artı Silivri Lojistik Projeleri, bu her iki proje, Silivri Lojistik Projesinin en son durduğunu duymuştum. Gerekçesi konusunda çok bir net bilgim yok. İnşaat şirketimizin yönetimine üç tane yönetim kurulu üyesi atandı. Kendileri bir çalışma yapıyorlardı. Lüzum üzerine bir durdurma yapıldığını biliyorum. İçerenköy projesini de bizim inşaat ekibimiz yönetiyor, onun da durduğu konusunda duyum aldım. İptal edilen proje için 17 milyon TL para harcandı." yanıtını verdi.

"ÇALIŞAN SAYISI İKİ KATINA ÇIKARILDI"

TMSF tarafından ismi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasına gönderilerek tanık olarak dinlenmesine karar verilen Aydınlı Grup'ta insan kaynaklarında çalışan kamu tanığı M. G. B, 17 Haziran 2019 tarihli oturumdaki beyanında, kayyum heyeti döneminde şirketteki çalışan sayısının neredeyse 2 katına çıktığını belirtti. Kendisine yöneltilen soruya "Yanlış hatırlamıyorsam kayyum öncesi çalışan sayısı 3800'dü. Şimdi 4250-5250 olması lazım." şeklinde ifade verdi.

"MAAŞLAR KREDİYLE ÖDENMEYE BAŞLANDI"

Kamu Tanığı T. B. ise kendisine yöneltilen soru üzerine şirkete kayyum ataması sonrasında çalışanların ücretlerinin kredi ile ödenmeye başlandığını belirtti.

"BORÇLARINI ÖDEYEMEYEN ŞİRKET KÜÇÜLMEYE GİDECEĞİNE 46 YENİ MAĞAZA AÇILMIŞTIR"

Bu ifadeler sonrası ise Kavurmacı'nın avukatları AYM'ye şirketin zarara uğratıldığını öne sürerek başvuruda bulundu. Başvuruda, "Zarara uğrayan ve kamu borçlarını ödeyemeyecek duruma gelen bir şirketin ayakta kalması için alınması gereken en önemli tedbir 'küçülmeye gitme' ve 'yeni işe alım yapmama' iken kamu tanıklarının beyanlarından da anlaşılacağı üzere bunun tam aksi yönünde tasarruflarda bulunularak şirket zarara uğratılmıştır. Küçülmeye gidileceğine 46 yeni mağaza açıldığı ve bin 500 kişinin daha istihdam edildiği ve şirket çalışanlarının maaşlarının yine şirket tarihinde ilk kez kredi çekilmek suretiyle ödendiği tespit edilmiştir. Bireysel başvuru dilekçemizde de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, söz konusu uygulamalardan kaynaklı ciddi ölçüde maddi ve manevi zarar meydana gelmesi ve kamu tanıklarının beyanlarından da anlaşılacağı üzere her geçen gün bu zararın katlanarak artması nedeniyle başvurumuzun 'öncelikle' incelenmesini talep ediyoruz" denildi.