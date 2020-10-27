Kayyum ne demek? Kayyum kelimesi ne anlama gelir? Kayyum atamak ne demek?

Kayyum kelimesi zaman zaman duyduğumuz bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Bu kelime özellikle bazı dönemlerde daha sık karşımıza çıkar. Peki, kayyum ne demek? Kayyum kelimesi ne anlama gelir? Kayyum atamak ne demek?

Kayyum kelimesi bazı dönemlerde oldukça sık karşımıza çıkıyor. Bu dönemlerde sürekli aratılan ve araştırılan bu kelimenin anlamını ve kullanım yerlerini sizin için derledik.

KAYYUM NE DEMEK?

Kayyum olarak atanan kişi kamu görevlisi olup en yüksek mal memurudur. Kayyum hakkında yapılacak olan şikayetler, defterdarlıklara veya mal müdürlüklerine yapılmaktadır. Kayyum atamasının gerçekleşmesi için ortada usulsüzlük olması gerekir.

TDK'YA GÖRE KAYYUM NE DEMEK?

1. isim, eskimiş Cami hademesi.

2. isim, eskimiş, hukuk Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.