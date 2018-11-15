Kayyum Başkan Yardımcısı, AK Parti'den Aday Adayı Oldu

Mardin'in Dargeçit İlçe Belediyesi başkan yardımcılığına kayyum olarak görevlendirilen Mehmet Tevfik Vural, AK Parti'den belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı, terör örgütü PKK tarafından 14 Ocak 1985'te öldürülen ve aynı saldırıda yaralanan eski Dargeçit İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Vural, İçişleri Bakanlığınca belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Göreve gelmesinin ardından ilçe için önemli çalışmalara imza atan Vural, AK Parti'den belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. - MARDİN