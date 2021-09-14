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Kayserispor'da forma numaraları belli oldu

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Kayserispor'da forma numaraları belli oldu

Yukatel Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

Yukatel Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da 1. transfer tescil döneminin sona ermesiyle birlikte hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde:

1- Cenk Gönen

3- Joseph Attamah

4-Dimitrios Kolovetsios

5-Majid Hossoini

7-Miguel Cardoso

8-Manuel Fernandes

9-Mustafa Pektemek

10-Olivier Kemen

11-Gökhan Sazdağı

12-Abdulkadir Taşdan

14-Emre Demir

15-Uğur Demirok

17-Emrah Başsan

19-Mario Gavranovic

21-Lionel Carole

23-İlhan Parlak

24-İbrahim Akdağ

25-Bilal Bayazıt

26-Mame Baba Thiam

27-Onur Bulut

28 -Ramazan Civelek

29- Mehmet Eray Özbek

30-Talha Sarıaslan

32-Karahan Yasir Subaşı

33- Silviu Lung

43-Bernard Mensah

77-Nurettin Korkmaz

80-Anthony Uzoidmma

88-Gustavo Campanharo

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Haber: Kayserispor'da forma numaraları belli oldu - Haberler
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