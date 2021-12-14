Kayserili şair Mustafa Önder hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Aşık Gözübenli" mahlaslı şair Mustafa Önder, 81 yaşında vefat etti.

"Tanrı Dağlarından Yükselen Ses", " Türk'ün Gücü" ve "Bu Yüreğin Gözyaşları, İlham Yağmuru" gibi eserleri ile tanınan şair, hayatını kaybetti.

Mustafa Önder, yarın Tomarza ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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