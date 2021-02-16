Kayserili mobilya ustası, Kongolu Gertrude ile evlendi

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde mobilya ustası Milcano Şamlı (38), sosyal medya üzerinden tanıştığı Kongolu Gertrude Laure Kaumbalynı (35) ile evlendi.

Milcano Şamlı, 3 yıl önce sosyal medya üzerinden Kongo Cumhuriyeti'nde saç tasarım uzmanı olan Gertrude Laure Kaumbalynı ile tanıştı. İlerleyen süreçte sevgili olan çift evlenmeye karar verdi. Bunun üzerine Gertrude Laure Kaumbalynı, ülkesinden 12 saat süren yolculuk sonrası Kayseri'ye geldi. Çift ardından evlilik için Hacılar Belediyesi Evlendirme Daire Müdürlüğü'ne başvurdu. Çiftin nikahını Belediye Başkanı Bilal Özdoğan kıydı. Nikah töreninin ardından evlenme cüzdanı Kongolu kadına verildi. Çifte belediye tarafından Kuran'ı -Kerim, aile ilmihali ve Türk Bayrağı hediye edildi. Bu arada Müslüman olan Gertrude'nin önümüzdeki günlerde 'Leyla' ismini alacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı