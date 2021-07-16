Kayserili gençler "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Malatya'ya geldi
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Kayserili gençler "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Malatya'ya geldi

Kayserili gençler 'Biz Anadoluyuz Projesi' kapsamında Malatya'ya geldi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Kayseri'den Malatya'ya gelen 45 öğrenci ve görevli öğretmenleri, Malatya Turgut Özal Üniversitesini...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Kayseri'den Malatya'ya gelen 45 öğrenci ve görevli öğretmenleri, Malatya Turgut Özal Üniversitesini (MTÜ) ziyaret etti.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MTÜ Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret eden öğrenciler, atlara binerek güzel zamanlar geçirdi akabinde öğrenciler Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile bir araya geldi.

Karabulut, öğrencileri misafir etmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, "Bu ziyaretleriniz bizler için çok anlamlı çünkü Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları gelişmesi, kültürel değerlerin gençlik yıllarından itibaren aktarılması bizler için çok değerli. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. İnşallah sizler üzerinden Malatyamız ve Kayseri arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır." ifadelerini kulandı.

Öğrencilere projeler yapmaları ve eğitimlerine önem vermeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Karabulut, öğrencilerden yabancı dil öğrenmelerini istedi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Fırat Gençlik Merkezi Müdürü Şeyma Eryılmaz da "Biz Anadoluyuz Projesi" hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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