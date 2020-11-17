Kayserigaz, güvenli doğal gaz kullanımı için abonelerini bilgilendirdi
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Kayserigaz, güvenli doğal gaz kullanımı için abonelerini bilgilendirdi

17.11.2020 00:59 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:02
Kayserigaz, güvenli doğal gaz kullanımı için abonelerini bilgilendirdi

Kayserigaz, evlerde ve iş yerlerinde güvenli doğal gaz kullanımına yönelik dikkat edilmesi gereken konuları 13 madde ile abonelerin bilgisine sundu.

Kayserigaz, evlerde ve iş yerlerinde güvenli doğal gaz kullanımına yönelik dikkat edilmesi gereken konuları 13 madde ile abonelerin bilgisine sundu. Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, "Doğal gaz kullanımının arttığı sonbahar ve kış aylarında, abonelerimize gerekli güvenlik önlemlerini bir an önce almaları için hatırlatmalarda bulunmak istiyoruz" dedi.

Kayserigaz, abonelerini bilgilendirmek için 13 adımda güvenli doğal gaz kullanımı için önemli noktaları belirtti. Doğal gazın doğru şekilde kullanıldığında en güvenilir, konforlu ve temiz yakıt olduğuna dikkat çekilen açıklamada, güvenlik riski oluşturan uygulamalara karşı uyarılar yer aldı. Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, "Doğal gaz kullanımının arttığı sonbahar ve kış aylarında, abonelerimizi gerekli güvenlik önlemlerini bir an önce almaya davet ediyoruz. Bunun için güvenli kullanım tedbirlerinin yer aldığı mesajlarımızı hazırlayarak abonelerimizi mümkün olan tüm mecralardan bilgilendiriyoruz" dedi. Dinçer Akbaba, özellikle Kayserigaz'ın onayı olmadan müdahale edilen tesisatların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek; "Abonelerimizin, doğal gazla çalışan cihazların projesinde değişiklik yapacak şekilde kendilerinin müdahalede bulunmamaları, cihaz taktırdıklarında veya mevcut doğal gaz tesisatlarında bir değişiklik yapmaları gerektiğinde mutlaka Kayserigaz'a başvurmaları gerekiyor. Abonelerimizin ve ailelerinin güvenliği için baca bakımının ve cihaz temizliğinin her yıl düzenli olarak yaptırılması oldukça önemli. Doğal gaz kullanırken cihazın bulunduğu alanda yer alan havalandırma menfezlerini mutlaka açık tutmak gibi hayati kuralların ihmal edilmemesi büyük önem taşıyor" dedi. Kayserigaz'dan yapılan açıklamada, doğal gazın güvenli kullanımı için dikkat edilmesi gereken 13 madde şu şekilde sıralandı:

1. Doğal gaz yakıcı cihazı alırken ürünün emniyetli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösteren 'CE belgesi' olmasına dikkat ediniz.

2. Bacalarınızın bakımını ve temizliğini periyodik olarak, her yıl yetkili firmalara yaptırınız.

3. Kombi, şofben gibi yakıcı cihazları doğal gaz bacasına bağlayan atık gaz borusunu periyodik olarak sertifikalı firma veya yetkili servislere kontrol ettiriniz.

4. Ortama oksijen girişinin sağlanması için havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayınız. Bacalı yakıcı cihazın kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesini sağlayınız.

5. Kayserigaz'ın onayı olmadan tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz, ettirmeyiniz. cihaz ilavesi ya da cihaz yeri değişikliği yapmayın.

6. Doğal gaz tesisatlarınıza her yıl ısıtma sezonu başında sertifikalı firmalar aracılığıyla genel kontrol ve bakım yaptırınız. Sertifikalı firmalara www.kayserigaz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

7. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayınız ve bacalı cihazların bulunduğu yerlerde mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurunuz. CO alarm cihazının yıllık olarak kontrollerini yaptırınız.

8. Bacalı yakıcı cihaz ile doğal gaz bacası arasındaki bağlantının, paslanmaz çelik malzemeden olmasına dikkat ediniz.

9. Mutfaklarda doğal gaz kullanılan bacalı cihazların bağlandığı doğal gaz bacalarına aspiratör bağlamayınız. Banyolarda doğal gazlı bacalı cihaz kesinlikle kullanmayınız.

10. Yakıcı cihazlara ait fleks, hortum gibi esnek bağlantı parçalarının yıpranmamış, yırtılmamış, delinmemiş olmasına dikkat ediniz ve sık sık kontrol ediniz.

11. Yakıcı cihazlarda; farklı sesler, alev renginde değişiklik, dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde bozukluk veya eksiklik varsa yetkili servis ile iletişime geçiniz.

12. Gaz yakıcı cihazlarınızın hermetik sistem olması halinde; hermetik baca bağlantısının cihaza bağlı olup olmadığını ve baca bağlantısı üzerindeki bağlantı noktalarının sızdırmazlığını kontrol edin.

13. Lodoslu havalarda bacalı cihazlarınızı kapatınız.

Kayserigaz'dan yapılan açıklamada, olası bir gaz kokusu hissedildiğinde yapılması gerekenlerle ilgili olarak şu bilgilere de yer verildi: "Gaz kokusu hissettiğinizde çakmak ve kibrit yakmayınız, lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayınız, kapamayınız veya fişten çekmeyiniz. Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırınız. Doğal gaz ile çalışan cihazlarınızın ve sayacınızın vanasını kapatınız. Kapı zilini ve telefonunuzu kullanmayınız. Gaz kokusu olan yerde bulunan kişileri ortamdan uzaklaştırınız. Gaz kokusu bulunan yerden uzaklaşarak Doğal Gaz Acil 187 Hattı'nı arayınız." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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