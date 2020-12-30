Kayserigaz doğal gaz şebekesinin kontrolünü tamamladı

Kayserigaz senede iki kez gerçekleştirilen şebeke gaz kaçağı kontrolü faaliyetlerini tamamladı.

Kayserigaz senede iki kez gerçekleştirilen şebeke gaz kaçağı kontrolü faaliyetlerini tamamladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Kayserigaz'ın hizmet verdiği 10 ilçede toplam 5 bin 304 kilometre doğal gaz hattının kontrol edildiği, herhangi bir gaz kaçağına rastlanmadığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, Kayseri'de 550 bini aşkın abone ile ailelerin güven ve huzur içinde doğal gaz kullanmaya devam etmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

2020 yılı programı kapsamında yürütülen doğal gaz kaçak arama faaliyetlerinin ileri teknoloji ile donatılmış araçlarla yapıldığını vurgulayan Akbaba, şunları kaydetti:

"Bir yandan abonelerimizi evlerde ve iş yerlerinde güvenlik riski oluşturan uygulamalara karşı bilgilendirirken, diğer yandan doğal gaz hatlarının güvenliği için gaz kaçağı arama faaliyetleri yürütüyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle aldığımız tedbirler eşliğinde kaçak kontrollerini gerçekleştiren ekiplerimizin özverili ve titiz çalışmaları sonrasında şebekemizde herhangi bir gaz kaçağının olmadığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil