Kayseri'ye Ukraynalı gelin
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Kayseri'ye Ukraynalı gelin

İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'ye Ukraynalı gelin Kayseri'ye Ukrayna'dan gelin gelen Viktoria Fedorov ve Ömer Erdoğan çifti kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Kayseri'ye Ukraynalı gelin

KAYSERİ - Kayseri'ye Ukrayna'dan gelin gelen Viktoria Fedorov ve Ömer Erdoğan çifti kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Bir arkadaşlarının vasıtası ile tanışan Ömer Erdoğan ve Victoria Fedorov çifti 1.5 yıl süren birlikteliklerinin evliliğe taşıdı. Evlilik kararını 7 ay önce alan çift, Kocasinan Belediyesi Evlendirme Dairesinde kıyılan nikahın ardından yaşamlarını birleştirdi. Damat Ömer Erdoğan 1,5 yıl önce bir arkadaşları vasıtası ile tanıştıklarını söyleyerek, "Bir arkadaşımızın vasıtası ile 1,5 yıl önce tanıştık. Birbirimizle görüştük ve tanıştık. Arkadaşlığımız bu şekilde başladı. Şu anda imzalarımızı attık ve bugün itibari ile evlenmiş olduk. Evlenmeye yaklaşık 7 ay önce karar verdik ve Hazırlıklara başlamıştık" dedi.

Ukraynalı gelin Viktoria Fedorov ise, "Mutluyuz, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kayseri'ye Ukraynalı gelin
Kayseri'ye Ukraynalı gelin
Kayseri'ye Ukraynalı gelin
Kayseri'ye Ukraynalı gelin
Kayseri'ye Ukraynalı gelin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya

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