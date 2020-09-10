Polisin maske uyarısına "Sigara içiyorum" yanıtını veren vatandaşa 300 TL ceza kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisin maske uyarısına "Sigara içiyorum" yanıtını veren vatandaşa 300 TL ceza kesildi

Kayseri'de yapılan maske denetimlerinde, sigara içmek için maskesini takmayan bir vatandaş cezadan kurtulamadı.

10.09.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:13

Kayseri'de kapsamlı koronavirüs tedbirleri denetimine katılan Vali Şehmus Günaydın, "Artık uyarma dönemi bitti, ceza dönemi başladı. Kayseri'de polis ve diğer kolluk kuvvetlerimiz şimdiye kadar 7 bin kişiye para cezası yazdı" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kentte kapsamlı koronavirüs önlemleri denetimi yapıldı. Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da denetimlere eşlik etti. Vali Günaydın, sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek, maske ve fiziksel mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şehmus Günaydın, 6 ay boyunca vatandaşları maske ve fiziksel mesafe konusunda uyardıklarını belirterek, "Artık uyarma dönemi bitti, ceza dönemi başladı. Kayseri'de polis ve diğer kolluk kuvvetlerimiz şimdiye kadar 7 bin kişiye para cezası yazdı. İnsanlarımız kurallara uyacak. Bu kul hakkıdır" dedi.

KARANTİNA KAÇAKLARI YURDA YERLEŞTİRİLECEK

Vali Günaydın, özellikle karantinada olması gerekirken evinde olmayan vatandaşlara karşı farklı tedbirler uygulanacağını ifade ederek, "Bunlara hem ceza yazılacak hem de Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirilecekler. Buradaki günlük masrafları da bu kurallara uymayan kişilerden alınacak. Mümkünse bu hafta sonu sokağa mecbur kalmadıkça çıkmayalım. Filyasyon ekipleri tarafından tespit edilip karantinada olması gerekirken kaçak çalışan kişilerle ilgili işlem yapıldı. Bunun önüne geçmek için tedbirler alındı" diye konuştu.

Polisin maske uyarısına 'Sigara içiyorum' yanıtını veren vatandaşa 300 TL ceza kesildi

MASKE TAKMAMA ISRARINDAN CEZA YEDİ

Öte yandan, Vali Şehmus Günaydın'ın katıldığı denetimlerde maske kurallarına uymayan kişilere para cezası yazıldı. Polisin ısrarına rağmen "İşim var, sigara içiyorum" diyerek maske takmayan Fatih Sedef'e 300 TL para cezası uygulandı. Ceza yazılan vatandaş, polislere sinirlenerek "Manyak mısınız? Deli misiniz" diye tepki gösterdi.

Polisin maske uyarısına 'Sigara içiyorum' yanıtını veren vatandaşa 300 TL ceza kesildi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (20)
VATANDAŞ: yasak yasak yasak, , , getirin artık !!!kalabalıkta sigara içenmi dersin araçta sigara içenmi dersin bana birşey olmaz diyenmi dersin hasta olup gezenmi dersinn. . . . . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
THE ARCANGEL: buna laf edenlerde oldu eğlenince bulaşıyorda camii deyken bulaşmıyor mu bulunduğum yerdeki camii ye girişler yasak isteyen avluya kendi seccadesini getirip kılıyor. bende ya evimde ya iş yerimde terasta ya da dışarda içiyorum, sokakta da insan varsa içmem yoksa içerim. 10dakka sonra içerim bunun acelesi yok sonuçta. hep diyorum ceza tutarı çok ucuz. yap cezayı 1000-1500 arası bak yasaklara uymayan kalıyor mu çünkü yasakları ihlal eden cahillerde para yok, parası olanda kurallara uyuyoruz .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FATİH: kayseri bide hastalığın yoğun olduğu yerlerden
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Mesut Barzani Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Cüneyt Arkın Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Jose Sosa Erol Bulut Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Otilia Bruma Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Polisin maske uyarısına "Sigara içiyorum" yanıtını veren vatandaşa 300 TL ceza kesildi - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 13:52:26. #1.14#
title