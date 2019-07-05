Kayseri Üniversitesi ile Seyrani Eğitim Vakfı Arasında Tanışma Toplantısı Yapıldı

Develi'deki yükseköğrenimin geleceğini konuşmak ve Seyrani Kampüsünün eğitim faaliyetlerini istişare etmek için Kayseri Üniversitesi ile Seyrani Eğitim Vakfı arasında Develi'nin tarihi Elbiz Parkında tanışma toplantısı yapıldı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektör yardımcıları, genel sekretere, fakültelerin dekanları ve meslek yüksekokulu idarecileri ile Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı yönetim kurulu üyeleri, oda başkanları ve hayırseverler arasında yapılan tanışma toplantısında ilk sözü Seyrani Eğitim Vakfı Üyesi hayırsever hemşerimiz Suat Köylüoğlu alarak mevcut kampüs yerinin hayırseverlerin desteği ile geldiği durumu özetledi.

Develi'nin mevcut imkanlarıyla Kayseri Üniversitesinin en büyük kampüsü olduğunu belirten Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Hayırsever hemşerilerimizin ve üniversitemizin destekleriyle bomboş bir arsa olan Seyrani Kampüsümüz şu anda yüzlerce öğrencinin öğretim göreceği bir düzeye gelmiştir. İnşallah bizler yine hayırsever hemşerilerimizin, rektörümüzün ve halkımızın da desteğini alarak en büyük arzumuz olan Develimize müstakil bir üniversite kazandırmak için var gücümüzle gayret göstereceğiz. Üniversite yönetimimizle vakıf üyelerimizi tanıştırdığımız bu toplantıda Develimizin daha fazla öğrenciye daha kaliteli öğretim sunması noktasında Develi Belediyesi ve şahsım olarak her türlü gayreti göstermeye hazırız. Bu vesileyle rektörümüze ve tüm hocalarımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Develi'de heyecanlı bir hayırsever kitlesinin olduğunu belirterek sözlerine başlayan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa "Develi Seyrani Kampüsümüz nitelikli bir eğitim için yeterli bir kampüstür. İnşallah eksiklikleri el ele vererek tamamlayarak buraya daha fazla öğrenci kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Eğitimi bu kadar dert edinen bir ilçeye rektörlüğümüzün bütün imkanlarıyla destek vermeye gayret göstereceğiz. Daha nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri ve daha güzel kampüsüyle Seyrani Kampüsümüz örneklik teşkil eden bir kampüs olacaktır. Bu verimli toplantının düzenlenmesinde başta Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı ve Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a ve tüm üyelere teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA