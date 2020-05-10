Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı. Serdar Turan, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in vefatının ardından cenazenin Kayseri'ye getirilmesi halinde izin vermeyeceklerini söylemişti.

Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emri ile görevine son verildiğini duyurdu.

Serdar Tura sosyal medyada yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli büyüğümüz genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin emirleriyle Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevim sona ermiştir. Bundan sonra da bir ülkücü olarak liderimizin emrinde olmaya devam edeceğim. Kamuoyuna duyurulur."