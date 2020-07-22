Kayseri Ticaret Odası'ndan Kayseri Şeker'e ziyaret
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Kayseri Ticaret Odası'ndan Kayseri Şeker'e ziyaret

Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcıları Hacı Bekir Kuzucu, Hasan Köksal, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Sırıklı, Latif Başkal, Hüseyin Mercan, Mustafa Okutan, Mehmet Gülsoy ve Ali Alkan'ın da olduğu KTO heyeti, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi...

Kayseri Ticaret Odası'ndan Kayseri Şeker'e ziyaret
22.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:35

Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcıları Hacı Bekir Kuzucu, Hasan Köksal, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Sırıklı, Latif Başkal, Hüseyin Mercan, Mustafa Okutan, Mehmet Gülsoy ve Ali Alkan'ın da olduğu KTO heyeti, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Yönetim Kurulu Üyeleri Hurşit Dede, Abdullah Borazan, Genel Müdür Osman Canıtez ve Genel Müdür Yardımcısı Selcen Erişen'in de hazır bulunduğu ziyarette söz alan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Şeker'in ve çiftçinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Sağ olsun vizyon sahibi bir Başkanımız var, Şeker Fabrikası bizim onurumuz, şehrimizin gururu, En büyük sanayi şirketleri sıralamasında 2018'de 126. 2019'da ise 124. Sırada, inşallah ilk 50'nin içerisinde olma yolunda da başarıyla ilerliyoruz. Kayseri Şeker'in en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde olması, bize bambaşka bir gurur yaşattı. Sayın Başkanım ve Yönetim Kuruluna, yaptıkları başarılı icraatlar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ayrıca özelleştirme sonunda Turhal Şeker Fabrikamızı da satın alarak, Kayserimiz adına bir fabrikamız daha olmuş oldu. Biz Hüseyin Başkanımızı orada da ziyaret ettik, eski ve yeni hali arasındaki büyük farkı gördük. Orada verilen emek ve ülke ekonomisine sağlanan katkıdan dolayı, Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Yeniden yapmak kolay, ama eski bir işletmeyi alıp da yeni hale getirip, randımanlı bir şekilde çalışmasını sağlamak çok zordur. Bu yüzden Başkanımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Kayseri Şeker Fabrikası bizim göz bebeğimiz, biz her zaman çiftçi dostuyuz ve çiftçimizin daima yanındayız. Çiftçilerimize ödenen avanslarımız, doğrudan ekonomiye geliyor, bize adeta can suyu oluyor, hareket oluyor, bereket oluyor. Sağ olsun Başkanımız 4-5 senedir çiftçi avansını olması gerekenden erken yatırıyor, bu da piyasayı canlandırıyor" şeklinde konuştu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ise, Kayseri Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kayseri Şeker de ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz her zaman değerli Başkanımızın samimiyetini, yakınlığını ve desteğini yanımızda hissediyoruz. Kendilerinin de bahsettiği gibi Turhal Şeker Fabrikamız alındığında ilk ziyareti bize kendileri gerçekleştirdi. Marifet iltifata tabidir, yapılan bu güzel işler destek gördükçe, olumlu karşılandıkça, çalışma aşkımız daha da fazla artıyor. Kayseri Şeker Fabrikası bir çiftçi kuruluşu, bu yönüyle Türkiye'nin ve Kayseri'nin önemli bir değeri. Kayseri Şeker bir taraftan devlet hissesi olan bir kuruluş, dolayısıyla Kayseri Şeker Fabrikası'nın, geniş anlamda tüm kesimler tarafından desteklenmesi gerektiği inancındayız. Biz bunu Başkanımızdan ve Kayseri Ticaret Odamızdan yakın bir şekilde görüyoruz, elimizden geldiği kadar işlerimizi iyi yürütmeye çalışıyoruz. Biz başarılı oldukça, çiftçilerimiz başarılı üretim gerçekleştirdikçe, ülkemizde huzura ve sosyal barışa katkı sağlanıyor. Biz avanslarımızı dağıttıkça, ekonomide bir canlılık oluşuyor. Örneğin sulama avansını Kurban Bayramı öncesinde çiftçimize dağıtacağız, bu avansımız üç fabrikamız için toplamda 71 milyonluk gibi büyük bir rakamı ifade ediyor. Kayseri Şeker Fabrikası, ürettikçe ve başardıkça, Kayseri başta olmak üzere Orta Anadolu'nun bütün ekonomisine canlılık getiren bir kuruluş. Değerli Kayseri Ticaret Odası Başkanımızın desteği de, bize bu manada güç veriyor. Ben kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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