Kayseri tarihi kayseri kalesi restore edilerek, 6 yıl sonra kapılarını açtı

28.09.2019 20:40

Tarihi Kayseri Kalesi restore edilerek, 6 yıl sonra kapılarını açtı

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında restore edilmeye başlanan tarihi Kayseri Kalesi, 6 yıllık çalışmanın ardından tamamlanarak açıldı. Resmi açılışını Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi kale, kültür ve sanat merkezi olarak hizmet verecek.

2013 yılında tarihi Kayseri Kalesi içinde bulunan dükkanların tamamen boşaltılmasıyla kültür ve sanat merkezi için çalışmalara başlandı. Bu kapsamda geçen 6 yıllık sürede restorasyon çalışmaları tamamlandı. 6 bin metre kareden oluşan tarihi kalenin içinde eğitim alanları, kütüphane, kafeteryalar, toplantı salonları ve arkeoloji müzesi yer alıyor. Tarihi kale tanıtım için kapılarını vatandaşlara açtı. Tarihi kaleyle ilgili düzenlenen tanıtım toplantısına, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kalenin tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kalenin kültür ve sanat merkezi olabilmesi için çok çalıştığını belirterek, "Pergeli koyduğunuz zaman eğer her yer eşit olsun istiyorsanız, pergelin ayağı buraya basar. Burası Kayseri'nin merkezidir. Burada esnafın ve işyerlerinin olması kabul edilir bir şey değildi.Buraya gelerek esnafımızdan rica ederek buranın kültür ve sanat merkezi yapılacağını söyledim. Vatandaşların uğrak bir yeri olsun diye projenin peşinde koştum. Şehrimize ziyarete gelen turistlerin Kayseri'nin kadim bir şehir olduğunun farkına varmaları lazım. Böyle olursa da biz kazanırız ve bu şehirde bir canlılık olur. Kültürü, sanatı ve spor gibi aktiviteleri ekleyemezsek, şehir kocaman bir huzurevi olur. Büyükşehir gibi yerlere daha fazla projeler eklemeliyiz. Rahat ve huzurlu bir şehirde kültür, sanat, spor ve musiki gibi aktiviteler eklenirse bu şehir tadından yenmez. Eğer bunları yaparsak bu şehir dünyaya açılan bir şehir olur" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, tarihi kalenin yapılış aşamalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu eserin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerden önce çalışmalara gittiğimizde bize sorulan soruların başında gelen tarihi Kayseri Kalesi vardı. Gece gündüz demeden bu eserimizin çalışmalarını yakından takip ettik. 6 yıllık bir çalışmanın ardından sizlerin huzuruna sunuyoruz. İnşallah şehrimize damgasını vuran bu eseri paylaşıyoruz. Art niyetli bir gecikme burada söz konusu değildir. Tarihi eserin her yapılış aşaması bizim için önemliydi" şeklinde konuştu.

Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'nin resmi açılışı ise, Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Kaynak: DHA