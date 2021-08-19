Kayseri Şeker'den bir ilk daha
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Kayseri Şeker'den bir ilk daha

Kayseri Şeker'den bir ilk daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Enerji verimliliği konusunda yapmış olduğu başarılı çalışmalarla sanayi kuruluşları arasında dikkatleri üzerine çeken Kayseri Şeker bir verimli projeyi daha hayata geçirdi.

Enerji verimliliği konusunda yapmış olduğu başarılı çalışmalarla sanayi kuruluşları arasında dikkatleri üzerine çeken Kayseri Şeker bir verimli projeyi daha hayata geçirdi.

Bünyesinde bulundurduğu Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarında bulunan toplam 4613 adet eski tip aydınlatma armatürlerini T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sunduğu Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) kapsamında yeni nesil ve çok daha verimli LED armatürler ile değiştirmiştir. Her iki fabrikanın da VAP projesi olarak onaylanan ilk projeleri olması projeyi daha özel ve anlamlı kılmıştır.

Kayseri Şeker bünyesinde bulunan ve İSO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Belgesine sahip olan Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarında mevcut bulunan 4613 adet eski tip aydınlatma armatürlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunduğu Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) kapsamında yeni nesil ve çok daha verimli LED armatürler ile değiştirerek yılda toplamda 1.744.093 KWH enerji tasarrufu ve 2 yıldan daha az bir geri ödeme süresi amaçlanmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerince yapılan saha incelemelerinden uygunluk alan Verimlilik Artırıcı Proje(VAP) neticesinde yılda toplam 1.744.093 KWH enerji tasarrufu ve 2 yıldan daha az bir geri ödeme süresi öngörülmektedir. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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