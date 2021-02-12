Kayseri Şehir Hastanesi çalışanları sağlık için türkü seslendirdi
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Kayseri Şehir Hastanesi çalışanları sağlık için türkü seslendirdi

12.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:29

Kayseri Şehir Hastanesinin çeşitli birimlerinde çalışanlar, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü "Sağlık İçin Çal' sloganıyla seslendirerek klip çekti.

Kayseri Şehir Hastanesinin çeşitli birimlerinde çalışanlar, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü "Sağlık İçin Çal' sloganıyla seslendirerek klip çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en ön safta yer alan ve büyük zorluklar yaşayan sağlık çalışanları, moral ve motivasyon amacıyla çektikleri klipte bir araya geldi.

"Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendiren sağlıkçılardan kimisi sazla kimisi gitarla türküye eşlik etti.

Ebe, doktor, güvenlik görevlisi gibi hastanenin farklı kademelerinde görev alanların yer aldığı klipte salgın sürecinde yaşanan zorluklar da zaman zaman görüntülere yansıdı.

Kayseri Şehir Hastanesi çalışanları sağlık için türkü seslendirdi
Kayseri Şehir Hastanesi çalışanları sağlık için türkü seslendirdi
Kayseri Şehir Hastanesi çalışanları sağlık için türkü seslendirdi
Kayseri Şehir Hastanesi çalışanları sağlık için türkü seslendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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