Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli Açıklaması

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, korona virüsle gece gündüz mücadele eden filyasyon ekiplerini ziyaret ederek hem çalışmaları hakkında bilgiler aldı hem de moral verdi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, korona virüsle gece gündüz mücadele eden filyasyon ekiplerini ziyaret ederek hem çalışmaları hakkında bilgiler aldı hem de moral verdi.

Kayseri'de korona virüsle mücadele hız kesmeden sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri yaptıkları denetimlerle maske, mesafe ve temizlik konularında vatandaşları bilgilendirirken, mücadele de ön saflarda yer alan sağlık çalışanları da çalışmalarını sürdürüyor. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli yaptığı paylaşımda, "Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinden filyasyon ekiplerimizi ile beraber sahada idik. Pandeminin gizli kahramanları. Onların dert yandığını en önemli konu; temaslıların bilgilerinin kendilerine verilmemesi. Arkadaşım veya yakınım karantinaya alınır korkusu ile son 5 gün birlikte olduğu gibi 15 dakikadan fazla, 1,5 metreden yakın maskesiz kişilerin bilgilerinin verilmemesi işimizi hem zorlaştırıyor hem de uzatıyor. Çalıştığı yeri söylememek o iş yerine faydadan çok zarar verir. İçeride pozitif olma ihtimali olan birilerinin çalışması orada virüsün yayılımını hızlandıracaktır. Birkaç gün sonra o iş yerinde daha fazla çalışan bu virüsten etkilenecektir. Hep birlikte doğru bilgi paylaşımı ile virüsün önüne geçelim. Gece yarılana kadar çalışan bu fedakar ekibe sadece doğru bilgi vererek destek olalım" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı