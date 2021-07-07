Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay güven tazeledi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 68. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Akay tekrar seçildi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 68. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Akay tekrar seçildi.

Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 16 bin çiftçinin tribünlerden takip ettiği genel kurulda mevcut başkan Hüseyin Akay ile Erkan Öztürk'ün listesi yarıştı.

Toplam 9 bin 83 üyenin oyunu alan Akay güven tazeledi. Diğer aday Öztürk'e ise 5 bin 29 oy kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil