Sarıoğlan ilçesindeki deprem Akkışla ilçesinde de hissedildi
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Sarıoğlan ilçesindeki deprem Akkışla ilçesinde de hissedildi

02.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:59

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03.02'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Akkışla ilçesinde bazı vatandaşlar korku yaşadı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03.02'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Akkışla ilçesinde bazı vatandaşlar korku yaşadı.

Depremin merkez üssü Sarıoğlan'a yaklaşık 22 kilometre uzakta bulunan Akkışla'daki Alevkışla ve Kululu mahallelerinde bazı vatandaşlar, depremden sonra evlerini terk ederek, geceyi dışarıda geçirdi.

Alevkışla Mahallesi sakini Alaaddin Altınoluk, AA muhabirine, depremi çok şiddetli hissettiklerini söyledi.

Depremden sonra evine giremediğini belirten Altınoluk, "Gece depremin gürültüsüyle uyandım. Çok şiddetli bir depremdi. Dışarı çıktık ve sabaha kadar dışarıda bekledik. Evimin duvarlarında çatlak oluştu. Yetkililer sağ olsun, ilgileniyorlar." diye konuştu.

Kululu Mahallesi Muhtarı Ali Beyazıt da deprem anında sese uyandığını dile getirdi.

Tedirgin olduklarını anlatan Beyazıt, "Mahallemiz büyük ve kalabalık olduğu için diğer arkadaşlarla da haberleştik. Vatandaşlar tedirgin oldu ve çoğu ayağa kalktı. Mahalledeki 2-3 evde çatlak var ama büyük çaplı hasar yok çok şükür." dedi.

Mahalle sakinlerinden Bayram Temizyürek ise deprem nedeniyle evinde az da olsa çatlak oluştuğunu ifade ederek, "Uyandığımda yattığım çekyat duvara vuruyordu. Panikledim ve secdeye kapandım. Yaklaşık 10 saniye sürdü. Panikten çocukları kaldırdım ve dışarı çıktık. Sabah evin mutfağı ve ahırın duvarlarında çatlakları gördüm." diye konuştu.

Sarıoğlan ilçesindeki deprem Akkışla ilçesinde de hissedildi
Sarıoğlan ilçesindeki deprem Akkışla ilçesinde de hissedildi
Sarıoğlan ilçesindeki deprem Akkışla ilçesinde de hissedildi
Sarıoğlan ilçesindeki deprem Akkışla ilçesinde de hissedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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