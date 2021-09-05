Kayseri'nin çarşılarında okul alışverişi yoğunluğu yaşanıyor
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Kayseri'nin çarşılarında okul alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

Kayseri'nin çarşılarında okul alışverişi yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de yüz yüze eğitime bir gün kala çarşıda okul alışveriş telaşı yaşanıyor.

Kayseri'de yüz yüze eğitime bir gün kala çarşıda okul alışveriş telaşı yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir kapalı olan okullarda yarın yüz yüze eğitime başlayacak olması çarşıya yansıdı. Kayseri'de okul alışverişine çıkan aileler, özellikle çanta ve forma almak için Millet Caddesi'ndeki mağazaları tercih etti.

Okul kıyafetlerinin anlaşmalı mağazalarda satılmasından dolayı bu mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Okul çantası satan Metin Oktay Yılmaz, AA muhabirine, geçen yıl salgından dolayı işlerinin çok kötü olduğunu, bu sene okullar açılacağı için yoğunluk yaşadıklarını dile getirdi.

Okulların açılacak olmasının sevincini yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Biz okulların yüz yüze eğitime devam etmesini istiyoruz. İlkokul grubunda çanta ve beslenme çantası takım olarak 79 TL'den başlıyor, her bütçeye uygun elimizde ürün var, daha üst gruplar ve markalar 200 TL'den başlıyor." dedi.

Esnaf Anıl Koltuk da iki gündür yoğunluk yaşadıklarını ifade etti.

Pazartesi günü işlerde bir düşüş beklediklerini aktaran Koltuk, "İki yıldır okular kapalıydı. Özellikle ilkokul çocuklarının çantası yok, onlar geliyor. Fiyatlarda geçen yıla göre 20-30 lira artış var." diye konuştu.

Liseye başlayacak çocukları için okul alışverişine çıkan Oğuz Çınar ise kızlarının okul forması ve çantalarını aldıklarını söyledi.

Fiyatların pahalılığından yakınan Çınar, şöyle devam etti:

"İnsanlar özellikle pandemiden dolayı zor durumda. Fiyatlar el yakıyor, çocuk okutmak artık kolay değil. Diğer okul ihtiyaçlarını okul açılınca gücümüz yettiğince tamamlayacağız. Okul heyecanı var, çocuklarda bir okul özlemi var. Çocuklar maalesef psikolojik olarak çok etkilendiler okulsuzluktan. Okulların tekrar kapanmamasını istiyoruz, yoksa eğitim iyice geriye gidecek. İnşallah okullar açılır, herkes rahatlar, çocuklar düzgünce eğitim alır. Eğitimli, faydalı insanlar olurlar."

Kayseri'nin çarşılarında okul alışverişi yoğunluğu yaşanıyor
Kayseri'nin çarşılarında okul alışverişi yoğunluğu yaşanıyor
Kayseri'nin çarşılarında okul alışverişi yoğunluğu yaşanıyor
Kayseri'nin çarşılarında okul alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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