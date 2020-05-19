Kayseri Memur Sen 400 ünite kan bağışında bulundu
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Kayseri Memur Sen 400 ünite kan bağışında bulundu

Memur Sen Kayseri İl Temsilciliğinin kan stoklarının azalmasından dolayı başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasında Erciyes Üniversitesi Kan Merkezine yaklaşık 400 ünite kan bağışında bulunuldu.

Kayseri Memur Sen 400 ünite kan bağışında bulundu
19.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:37

Memur Sen Kayseri İl Temsilciliğinin kan stoklarının azalmasından dolayı başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasında Erciyes Üniversitesi Kan Merkezine yaklaşık 400 ünite kan bağışında bulunuldu.

Kadir Gecesi sona erecek kampanya ile ilgili açıklama yapan Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Kanımız da, imkanımız da ülkemiz ve milletimiz için feda oldun. 'Kan ver hayat kurtar, iyilik kanımızda var' sloganlarıyla başlatmış olduğumuz kan bağışı programına katılım çok yoğun oldu" ifadelerini kullandı. Başkan Kalkan, Memur Sen Genel Merkezinin Türkiye genelinde başlattığı kan bağışı seferberliğine Kayseri İl Temsilciliği olarak güçlü destek verdiklerini de sözlerine ekledi. Kalkan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği Olarak da "Her kan bir can, bir akşam değil iftardan sonra her akşam' sloganıyla başlatmış olduğumuz Memur Sen'imize bağlı sendikalardan Ulaştırma Memur Sen, Eğitim -Bir- Sen 1 Nolu şube, Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu şube, Bayındır Memur-Sen, Diyanet Sen 2 Nolu Şube, Birlik Haber-Sen, Enerji-Bir-Sen, Büro Memur Sen 1 ve 2 Nolu Şubeler, Toç Bir Sen Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Kadın Komisyonu, Genç Memur Sen, Öğretmenevi personeli ve üyelerimiz kan bağışında bulundular. Kan bağışı kampanyamıza yine Eğitim-Bir-Sen Yeşilhisar, Bünyan ve Hacılar, Talas, İncesu, Kocasinan, Melikgazi ilçe temsilcilikleri uzak yakın demeden iftardan sonra kan bağışında bulundular. EBS Yahyalı ve Develi Temsilcilikleri ise Kızılay'ın ilçelerdeki kan bağışı kampanyalarına destek verecekler. Sendika başkanlarımıza, komisyonlarımıza ve ilçe temsilcilerimize organizasyona katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca iftardan sonra her gün Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi'nin önünde bir araya geldik ve yaklaşık 400 ünite kan bağışında bulunduk. Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sayın Musa Karakükçü ve Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi Başkanı Doç. Dr. Sayın Ekrem Ünal hocalarımızın yakın ilgi ve alakalarından bağışçılarımız adına yaptırmış oldukları plaketten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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