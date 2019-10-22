Kayseri mahallede cenaze yemeği uygulaması 'maliyet' nedeniyle kaldırıldı

22.10.2019 13:17

Kayseri'nin Tomarza ilçesi Kapukaya Mahallesi'nde yıllardır sürdürülen cenazelerden sonra verilen 'taziye yemeği' uygulaması kaldırıldı. Muhtar Yaşar Duman (56), Cenazelerde taziye yemeği vermek 10 bin lirayı buluyor. Vatandaşlarımız yemek veremediği zaman dedikoduları oluyordu. Bunun önüne geçmek yemeği kaldırdık dedi.

Tomarza'da 650 nüfusun yaşadığı Kapukaya Mahallesi'nde cenaze yemeği uygulaması, kaldırıldı. Mahalle sakinlerinin ortak aldığı karar ardından, meydandaki binanın duvarına 'Kapukaya Mahallesi'nde cenaze yemeği kaldırılmıştır' yazılı pankart asıldı. Muhtar Yaşar Duman, cenazelerde genelde kıymalı pide dağıtıldığını belirterek şöyle konuştu

Mahallemizde cenaze yemeğini veremeyecek kişiler var. Durumu iyi olmayan kişiler yemek veremediği zaman dedikodu oluyordu. Parası olmayan kişiler arkadaşından, komşusundan borç para bularak bu yemeği vermek durumunda kalıyordu. Bir cenaze vermenin maliyeti 5 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Yemek vermeyenler dışlanıyordu. 'Filan yemek veremiyor, vermedi, babasının cenaze yemeğini vermiyor' diye söz oluyordu. Bu olaylara şahit olduk. Bunun önüne geçmek için böyle bir girişimde bulunduk. Şu an aldığımız tepkiler çok güzel.

BELEDİYE BAŞKANI DESTEK VERDİ

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de mahalle sakinleriyle bir araya gelerek aldıkları karara destek oldu. Şahin, Tomarzamızda 54 mahallemiz var. Buna 'dur' diyen Kapukaya Mahallemizin muhtarı başta hocamız ve sakinleri olmak üzere bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu uygulama devamlılık arz eder. Cenazeleri olan aileler cenazelerin üzüntüsünü yaşasınlar. Parası olanı var, olmayanı var. Ceplerinden para harcıyorlar. Buna bir nebze de olsa engel olmuş olurlar. Uygulamayı beğeniyor ve destekliyoruz diye konuştu.

Mahalle imamı Ercan Ekinci ise, Bazı cenaze sahipleri bize gelip, 'şu kasaptan şu kadar et aldım, taksit yaptırdım, ödemem seneler sürdü' diye ifadeler kullandı. Cenaze yemeklerinin kaldırılmasına destek veriyoruz dedi.

Kaynak: DHA